“Es Calamaro en x2”: Seguidores acusan que China Suárez plagió su nueva su canción

Las redes sociales quedaron en llamas luego de que la actriz y cantante María Eugenia “China” Suárez diera a conocer su más reciente single Lo que dicen de mí, letra que se refiere a su vida de exposición y fama.

Sin embargo, a los pocos minutos de publicado el video, diversos usuarios de redes sociales comenzaron a comparar el tema de la actriz, con el clásico de Andrés Calamaro, Flaca.

“La china Suárez (o quién sea que le maneja la carrera) agarró “flaca” le cambió un poco el tempo y le mandó una letra arriba”, alegó un tuitero adjuntando el video musical.

La respuesta de Andrés Calamaro

Según diversos medios trasandinos, el cantante respondió a través de Twitter, mediante una cuenta no verificada que opera bajo el seudónimo de DJ Marvin Lee, instancia en la que el músico argentino se habría refirido a la polémica.

“Ni se parecen!!! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas” habría dicho.

“Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado”, expresó luego. “Es un instrumental con voces grabadas”, agregó.

“La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienen los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda”, definió más tarde el músico. “Es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan”, dijo antes de describir a la canción como “A no no song” finalizó.