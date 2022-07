Fue una revelación para todos los que estaban en el último capítulo de La Divina Comida. Yasmín Valdés expresó una inesperada confesión sexual.

Una que dejó a Joche Bibbó, Lucía López y a Miguelo de una pieza en el más reciente episodio del espacio de CHV.

Es que la actriz lanzó un misil de aquellos: “Yo, que soy una mujer que muchos consideran una sex symbol, hace 5 años que no tengo relaciones sexuales“.

Una declaración que, de inmediato, despertó la curiosidad de los comensales que la acompañaban en una de las cenas del programa, sobre todo del exchico reality, que trató de indagar más al respecto.

Yasmín Valdés, ¿asexuada?

Así, el modelo argentino puso cara de incrédulo y le preguntó de una a Yasmín si lo que que había dicho era en serio.

Y su respuesta fue clara. “Yo no lo decidí. Pensé en un momento que me aburrí de intentar tener relaciones, porque me canso, y sufrí tanto que dije ‘ya no más'”, expresó.

Luego, la recordada Yayita agregó que, tras optar por esto, “ahora las prioridades son otras, el amor es otro. Hoy día no es tema”.

De esta forma, Yasmín Valdés sorprendió con su llamativa revelación sexual, dejando más que claro que, en la actualidad, el sexo es algo que no le interesa.