“Me tildaron de pornográfica”: Yasmín Valdés se descargó contra jurado de Aquí se Baila por “Marlenazo” con su escote

Yasmín Valdés se convirtió en la última eliminada de Aquí se Baila. Y, fiel a su paso por el programa, se fue envuelta en una polémica.

Así lo hizo ver la misma actriz en sus redes sociales, donde se descargó con todo tras su salida del estelar de Canal 13.

Un desahogo donde apuntó a los jueces del espacio: Francisca García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly.

Esto debido a que el jurado en su evaluación criticó duramente un impasse que sufrió la concursante, donde en medio de su performance dejó ver uno de sus pechos tras bajársele el profundo escote que utilizaba.

“Es inaceptable. Si tú sabes que tienes pechos grandes, cierra el escote un poquito más”, le dijo sin filtro Neilas, mientras Fran indicó que “es incómodo como jurado. Yo di vuelta la cara tres veces”.

Yasmín Valdés y su desahogo

Ante esto, la rubia publicó un largo texto en su cuenta de Instagram, donde relató lo que sintió tras su eliminación y los comentarios.

“Lo ocurrido el jueves pasado donde se grabó este capítulo: fue humillante y degradante hacia mi persona”, partió diciendo.

Y agregó que “lo que ocurrió fue un accidente, muy incómodo, por lo que independiente de la crítica a mi rendimiento durante el programa, no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió. Ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo”.

Yasmín comentó que “me parece grave, considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición, al punto que solicité que se editaran las imágenes… la producción cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de ‘pornográfica’, lo que es ofensivo dado que lo pornográfico sería mi cuerpo”.

Valdés manifestó que “espero que no vuelva a pasar que se humille a nadie por un accidente externo al participante donde se expone una parte del cuerpo que, por lo demás, no debiese por qué ser ‘asqueroso’, ‘pornográfico’ ni ‘vergonzoso'”.

E incluso denunció que “nada dije respecto a la humillación y comentarios horribles que recibí por mi sobrepeso, estas situaciones me parecen contrarias a los tiempos y luchas actuales, son cosas que deben cambiar”.

De esta forma, la participación polémica de Yasmín Valdés en Aquí se Baila culminó de la misma forma, en medio de duras acusaciones contra el jurado y la producción del estelar de Canal 13.