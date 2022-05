Raquel Argandoña por Kel Calderón: “No puedo seguir mendigando amor”

La nueva temporada de Podemos Hablar arribó a Chilevisión en la noche de este viernes, 20 de mayo, con invitados especiales como Raquel Argandoña.

Raquel Argandoña estuvo en el primer programa de esta nueva temporada del programa conducido por Jean Philippe Cretton, junto a Jorge “El Mago” Valdivia, Roberto Cox, Jane Morgan y Fernando Solabarrieta. Allí, la comunicadora habló de su complicada o casi nula relación con su hija, la influencer Kel Calderón.

Lo primero que dijo Raquel Argandoña en el programa de Chilevisión sobre su conflicto con Kel Calderón fue: “Mi familia se rompió hace dos años, éramos cuatro y ahora somos dos”.

Todo ocurrió cuando el hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, fue condenado por atacar a su padre, Hernán, en medio de una discusión familiar. La “Raca” apoyó a su hijo y Kel Calderón se distanció de su mamá para apoyar a su padre.

Raquel Argandoña descartó una reconciliación con Kel Calderón

Aunque ya pasó un tiempo, un acercamiento entre Raquel Argandoña y Kel Calderón no se ha podido materializar. Sobre esto, la también empresaria contó que se debe a falta de voluntad de su hija.

“Llega un minuto en que dices basta, la persona sabe donde vivo, sabe que si algo le pasa siempre voy a estar ahí, pero yo no puedo seguir mendigando amor“, precisó en el programa de Chilevisión.

“Yo tengo derecho también a vivir. Ya casi me fui para un lado, me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo“, sumó.