Un real ida y vuelta es lo que han tenido en los últimos días las ex compañeras de Mekano, y de El Discípulo del Chef, Karen Bejarano y Daniela Aránguiz.

Todo comenzó el fin de semana pasado cuando Daniela Aránguiz estuvo presente en La Divina Comida, programa de Chilevisión. Allí arremetió contra Karen Bejarano por imponerse como ganadora de El Discípulo del Chef, quedando ella en segundo lugar.

“Karen no cocinaba nada. Todo el programa se lo llevaron criticándola, y peleando con ella porque hacía lo que ella quería y no lo que decía el chef”, inició Daniela Aránguiz sobre Karen Bejarano.

“Siento que se metió mucho al victimismo. Una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres? ¿Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos? En mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer”, sumó.

Sus palabras no tardaron en generar la reacción de Karen Bejarano.

¿Qué dijo Karen Bejarano sobre las palabras de Daniela Aránguiz?

En conversación con el periodista Luis Sandoval para el programa Me Late, Karen Bejarano contestó a los dichos de su ex compañera.

“¿Dármelas de pobre yo? Qué le pasa, por Dios. Yo no ando diciendo que soy pobre ni tampoco rica, porque no soy ninguna de las dos. Todo lo que tengo me lo he ganado a punta de trabajo. Nadie me ha regalado nada. Yo no vivo de nadie más que de mí. Si no trabajo, no como. Así de simple”, partió.

“No tengo una Land Rover. Y qué lata tener que estar aclarando estas cosas porque en realidad no debería… Tengo un Peugeot y la camioneta de la que habla Daniela Aránguiz me la robaron seis tipos armados en un portonazo que salió en todos lados y fue pérdida total”, sumó Karen.

“Eso pasó en 2020 y me había comprado ese vehículo en 2016. Ella no se informa antes de atacar. Lo hace por pura maldad”, sostuvo Bejarano.

También contestó a la acusación de victimizarse para ganar El Discípulo del Chef: “Los problemas de salud mental en este país siempre son mirados como que las personas son víctimas y les gusta andar así por la vida. No es así. Con la salud mental no se debe jugar y lo que hace Daniela es malo, porque es muy ignorante en el tema”.