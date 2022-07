El milagro de Vero Roberts: se embarazó tras diagnóstico de infertilidad de causa desconocida

Lo había intentado todo. Sin embargo, Vero Roberts no había logrado quedar embarazada de forma natural y su decepción la había llevado a probar todo tipo de tratamientos.

En eso estaba cuando, luego de buscar un certificado de infertilidad para poder integrarse a un programa de adopción junto a su pareja, ocurrió el milagro.

Y así la ex Miss Chile lo contó a LUN, donde reveló que estaba embarazada de tres meses y medio. “Me había sentido un poco rara y me acuerdo que estaba así cuando fui a hacerme un examen de sangre. Me llegó el resultado y entre los datos aparecía que estaba embarazada. Yo no lo podía creer”, contó.

Así, radiante de felicidad, la ex La Granja Vip, dejó atrás cuatro años de tratar una y otra vez de quedar encinta, luego de perder un bebé de nombre Luna el 2018.

Vero Roberts, bendecida

Y ¿cómo reaccionó la exmodelo a tamaña noticia? Lo primero fue contarle a su marido, el psicólogo Fernando Farías, quien pensó que su positivo era de coronavirus.

“Él pensó que me había dado Covid-19 jajá. No entendía nada”, contó Roberts, quien luego detalló parte de sus esfuerzos por tener un retoño, indicando que “nos habíamos sometido a tres inseminaciones intrauterinas entre octubre de 2021 y marzo de 2022 Nos hacíamos exámenes y para detectar qué pasaba y no había explicaciones. Era una infertilidad de causa desconocida”.

No obstante, la vida igual se abrió camino. Y Vero expresó que “para mí es un milagro… nosotros somos súper creyentes, nos habíamos encomendado a la Virgen de la Leche y al Niño Jesús de Praga, patronos de la fertilidad. Nunca perdimos la esperanza”.

Luego, agregó un hecho clave: “en abril nosotros soltamos. Que pasara lo que tuviera que pasar. Y resultó. Puede ser por la ansiedad, el estrés, pero creo que en este caso Dios dijo que era el momento”.

Finalmente, Vero Roberts entregó un consejo para todos los que están transitando por su misma situación. “Me gustaría decirle a la gente que está en esta posición que no pierda la esperanza, que sí se puede, que sigan confiando”, cerró.