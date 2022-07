Katherine Orellana publicó video llorando en redes: “Estoy hecha mier…”

La cantante Katherine Orellana sorprendió y preocupó a sus seguidores de redes sociales en horas recientes, con varios clips donde se mostró llorando.

“La Morenaza de Rancagua” envió señales inquietantes con frases algo crípticas que dan pistas de su estado emocional y de salud.

Para eso, acudió a su cuenta oficial de la red social Instagram, plataforma donde suma más de 128 mil seguidores. Allí, Katherine Orellana se mostró llorando.

Los videos de Katherine Orellana

Estos son los preocupantes video de la ex participante de Rojo, publicados en sus historias de Instagram:

“Buenos días, cómo les baila… a todos mis pecadores del mundo”, dice en uno de los videos. Luego, explica: “Estoy hecha mier…”. Para luego sumar: “No importa, pero ya me paro. Esa la hue… que quería explicarles, me paro”.

El estado de salud y emocional de Kathy Orellana es tema de preocupación para sus seguidores desde hace un tiempo. De hecho, la misma Raquel Argandoña amplió detalles de lo que le ocurre a la cantante.

“«¿Sabes lo que a mí me da mucha pena? Yo la encuentro una mujer muy talentosa. Creo que ella tuvo una época de oro, lamentablemente no se pudo manejar bien, perdió su casa, perdió su auto, todo eso que ella había ganado a costa de su trabajo”, dijo La Raca.

En esa línea, también sumó: “Yo creo que está muy sola, no tiene un entorno que la proteja, porque ella no está bien en este live, no está arreglada como se le ve en las fotos, no se ve bien. Ha adelgazado muchísimo, no se ve saludable”.