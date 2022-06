Maly Jorquiera realizó potente llamado a Irina Karamanos: “Que salga a dar la cara ella, no Camila Vallejo”

Durante un nuevo episodio de Podemos Hablar, Maly Jorquiera emplazó a Irina Karamanos tras la polémica que tuvo a la antropóloga en el ojo del huracán durante la semana.

En concreto, la polémica se originó debido al cargo de Primera Dama, el cual por unas horas fue reemplazado por gabinete Irina Karamanos, para luego pasar a ser llamado Coordinación Sociocultural.

Ante lo sucedido, Maly explicó en el espacio de conversación de CHV que “dije mentira, hay tantos temas más relevantes que si la Primera Dama sigue siendo Primera Dama o no, que no puede ser el día de hoy que ocupen las portadas de los diarios y matinales este tema”.

Bajo este contexto, la actriz aclaró que “espero que salga aclarar ella, no Camila Vallejo que ya está aperrando con todo. Que salga ella a darnos una explicación, ya que de verdad se robó las pantallas y el tema del día“, comentó.

Además aprovechó la instancia para referirse a una serie de otros temas que podrían estar en la palestra pública, tal como “la huelga de Codelco, el narcotráfico, la delincuencia, que son temas mucho más relevantes que si se llama Primera Dama o no“.

Asimismo, la actriz fue enfática en decir que si bien había que darle una vuelta al tema, “no puede ser un tema prioritario si se llama gabinete Irina Karamanos, porque no es tema. Y si no fue un error, y fue eso lo que pretendió, entonces Irina no“.