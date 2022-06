Ezra Miller es acusado de alojar niños en una granja llena de armas y marihuana

El reconocido actor Ezra Miller sigue haciendo noticia, aunque nuevamente es por una mala causa, ya que esta vez fue acusado de mantener a niños en una granja llena de armas y marihuana.

La lista de polémicas en torno a la estrella de Hollywood sigue creciendo de manera preocupante. Su errático comportamiento y controversial actitud la ha traído más de un problema legal.

Ahora, según señalaron desde la revista Rolling Stone, el intérprete de 29 años le ha dado alojamiento a una familia en una granja de Stamford, Vermont, Estado Unidos.

Según detallaron desde el medio, en el lugar alojan una mujer de 25 años y sus tres hijos. Si bien el punto en sí no significa nada extraño, la situación a la que están expuestos los menores es el problema.

Fue el padre de los niños quien puso la alerta por esta situación, ya que asegura están en un ambiente inseguro.

La exposición de los menores

El papá de los niños aseguró que hay “armas de fuego sin vigilancia desperdigadas por toda la casa“. Esto claramente lo mantiene intranquilo y busca sacarlos de allí.

“Tengo una mala sensación en el estómago. Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan el mundo para mí”, declaró respecto a su posición.

Además, testigos en la zona aseguraron haber visto a uno de los menores, de aproximadamente un año, jugar con balas de ese mismo armamento.

Desde la revista tuvieron acceso a videos de la granja que fueron grabados en abril de este año. En los registros se aprecian al menos ocho armas de asalto.

Junto a esas pistolas esparcidas por el lugar y un par de rifles que están en el mismo sitio que los juguetes se aprecian diferentes drogas.

Pero también se especifica un consumo “frecuente y abundante de marihuana frente a los niños, con poca preocupación por la ventilación adecuada”.

La versión de la madre

Una cosa que parece estar clara es que la mujer y los niños está en la granja por voluntad propia y no hay ningún tipo de presión por parte de Ezra Miller.

En sus declaraciones, la madre de los menores indicó que el actor hizo una buena obra y le dio una mano en un momento difícil. Esto, en relación a problemas que tenía con el padre de sus hijos.

Según señaló, fue víctima de “un ex violento y abusivo”. Ahí entra en juego el intérprete de The Flash. “Él -Miller- me ayudó a tener finalmente un ambiente seguro para mis tres hijos pequeños“.

“El rancho de Ezra ha sido un refugio de sanación para nosotros. Puede que haya armas de fuego con fines de defensa personal, pero están almacenadas en una parte en la que los niños nunca entran“, aseguró.

Claramente las versiones son opuestas. Desde abril, el padre de los menores está trabajando con las autoridades para ver el caso y lograr sacar a los niños de ahí.

Pero los últimos antecedentes de un trabajador social de Vermont, entregados el pasado 16 de mayo, indican que los niños estaban bien.

Es un caso que debe seguir en investigación y tiene como protagonistas a los padres, pero que involucran directamente a Miller por brindar su granja con la posesión de armas y gran cantidad de droga.