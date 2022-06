Vanesa Borghi no descarta adoptar tras fallido tratamiento para quedar embarazada

En la jornada nocturna de este miércoles 22 de junio tuvo lugar una nueva emisión de Pero con Respeto. Hablamos del late que conduce Julio César Rodríguez en Chilevisión.

En esta oportunidad, JC tuvo como invitada a la modelo trasandina nacionalizada chilena, Vanesa Borghi. Allí, ofreció detalles de su vida personal y expresó su profundo deseo por convertirse en mamá.

Luego de terminar una relación de 11 años, Vanesa Borghi no ha quedado embarazada. Sin embargo, no es algo que descarte a sus 39 años de edad.

De hecho, la ex Morandé contó que acudió a un tratamiento médico para lograrlo pero no prosperó. En ese escenario, no descarta en volver a intentarlo, así como por concepción natural. Incluso, manifestó que también evalúa la opción de adoptar un niño.

Los deseos de Vanesa Borghi de quedar embarazada

JC Rodríguez le preguntó a Vanesa Borghi si a ella le gustaría convertirse en mamá. La modelo no dudó contestar: “¡Sí! Me encantaría, me encantaría”.

Fue allí cuando contó por qué no fue posible en su relación pasada que duró más de una década. “Lo que pasa es que también ocurría que muchas veces yo decía ‘ay no, porque bueno… ahora estoy en Morandé’. Y después ‘no porque me sale otro trabajo’. Yo estaba viajando a México cada tres meses… y uno se posterga pero dices ‘pucha, no pasó'”, indicó.

En esa línea, Vanesa Borghi reveló que acudió a un tratamiento médico para quedar embarazada, pero en su momento no funcionó: “En el momento que yo quise, empecé un tratamiento, el cual no se dio… y bueno, veremos”.

Sobre la posibilidad de adoptar, dijo que lo veía completamente válido. “Es algo tan lindo, tan hermoso, poder transmitirle todo tu amor a alguien. Es un pedacito de uno, sea de sangre o no”, cerró Vanesa en el programa.