“Como el vino”: Marcial Tagle reapareció con piropeado look tras polémica separación de Luz Valdivieso

No había subido fotos desde marzo. Sin embargo, en los últimos días, Marcial Tagle decidió renovar sus redes sociales con nuevas instantáneas tras su bullada separación de Luz Valdivieso.

Es que el actor no lo habría pasado nada de bien luego del quiebre. E incluso se habló de que habría ido a hacerle un escándalo a su ex, quien ya está felizmente emparejada con su colega Claudio Castellón.

“Los vecinos habrían llamado porque habrían escuchado gritos en un altercado subido de tono, entonces llamaron a Carabineros y sería por un conato aparentemente verbal”, dijo en aquella ocasión el periodista Sergio Rojas dando cuenta del entuerto.

Y en Zona de Estrellas agregaron que “no se esperaba que Luz rehiciera su vida tan rápido, eso lo tiene mal, descolocado. No pensó que tan pronto iba a encontrar pareja y ella está súper embalada. Él está muy dolido”.

La reaparición de Marcial Tagle

Por eso, no era de extrañar que frente a toda esta polémica el actor no se mostrara tanto públicamente. Y que esto llamara la atención de quienes lo siguen en sus plataformas.

Sin embargo, esa situación cambió hace algunos días cuando el integrante del elenco de Casado con Hijos decidió romper su desaparición digital y subir algunas instantáneas.

En ellas, el rubio se dejó ver no sólo más delgado, sino también con el pelo más largo, look que le valió varios piropos de su fanaticada, que le dijo de inmediato que estaba “como el vino”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcial Tagle (@taglemarcial)

Eso sí, la respuesta del ex de Luz Valdivieso llamó la atención ya que de inmediato indicó que “pero no me toma nadie”, dando cuenta de su actual soltería.

De esta forma, Marcial Tagle volvió a darle vida a su cuenta de instantáneas, dejando claro que retornó con todo tras su controvertida ruptura.