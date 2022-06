Paty Maldonado lloró amargamente por culpa de Izkia Siches: “No puedo entender la frialdad”

Paty Maldonado no contuvo las lágrimas en un nuevo capítulo de su programa Las Indomables. Y todo porque no le gustó el actuar de la ministra Izkia Siches.

Es que la exfigura de Mega manifestó que no entendió el comportamiento de la jefa de Interior en un punto de prensa donde se refirió al asesinato del cabo David Florido.

Esto debido a que se viralizó un registro donde se podía ver a la médico sonriendo antes de dirigirse al país. Unas imágenes que también fueron compartidas por un indignado José Antonio Kast.

Con ropa casual y llena de risa: ese es el respeto que tiene la Ministra Siches por el Carabinero asesinado anoche. Por esas hijas que lloran la muerte de su padre, le pido al Presidente Boric que la saque de su cargo. Ya ha hecho demasiado daño y demostrado su incompetencia pic.twitter.com/fumjgFBlst — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) June 11, 2022

Maldonado contra Siches

Frente a esto, la exanimadora entregó sus impresiones en su espacio de Youtube. Y ahí, repasó también a Siches, también haciendo hincapié en su forma de actuar y de presentarse.

“Ministra, usted no fue a un evento. Usted no fue a una inauguración de una tienda comercial. A usted no la invitaron para ir a una colección de ropa. Usted fue a un velorio, de un hombre que servía a la patria, y que fue vilmente asesinado por un hijo de pe… Y usted estaba vestida para ir a un evento”, fue lo primero que dijo.

Luego, Paty señaló junto a su compañera Cata Pulido que “lo segundo que más me dolió, fue su risa, porque en un funeral nadie se ríe. Ni menos en esta situación, aunque le hayan contado el mejor chiste de su vida, usted se la tiene que comer”, para después hablar de lo desgarradora que es la muerte de un ser querido.

“Yo no sé si hay alguien de su familia que haya perdido un hijo. Yo perdí una embarazo y lloré por años. Yo sé lo que es ver sufrir a una hermana. No se podía levantar, pasó dos años acostada, no quería vivir. Ella tenía tres hijas, pero era un hijo que se pierde”, comentó entre lágrimas.

Finalmente, Paty Maldonado expresó sobre Izkia Siches que “yo no puedo entender, señora, su risa. ¿De qué se reía? (…) Yo no puedo entender la frialdad de esta señora”, cerrando así el tema.