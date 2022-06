Sabrina Sosa habló de los rumores de romance con Alexis Sánchez: “Surgió algo muy polémico”

Hace tiempo que la están vinculando a Alexis Sánchez. Y son muy pocas las veces en que Sabrina Sosa se ha referido a los rumores que la relacionan con el futbolista.

Sin embargo, ahora la argentina decidió sacar la voz sobre esto. Y lo hizo con Julio César Rodríguez en su espacio del canal Vive!, el late Síganme los Buenos.

Ahí, la modelo indicó qué había pasado en su vida cuando se comenzó a decir que estaba saliendo con el Niño Maravilla, e incluso cuando hace poco se indicó que andaba hasta de viaje con él, lo que provocó que su ex Claudio Valdivia le lanzara un dardo por redes sociales.

“Trajo cosas asociadas al entorno, problemas con el papá de mi hijo, la relación cambió de la noche a la mañana porque surgió algo muy polémico, estaba todo medio raro”, comentó en el programa.

Junto a esto, la invitada también expresó al respecto que “se hablan muchas cosas… me agarró tan desprevenida (los rumores) que me hizo tambalear un poco”.

La vida sentimental de Sabrina Sosa

Sin embargo, de esto no fue de lo único que Sabrina conversó. Además, abordó su complejo quiebre con el hermano del Mago y cómo llevan actualmente sus días, con un pequeño hijo en común.

“Me pasó que él no estaba de acuerdo en que nos separáramos. Tenía que hacerlo entender que no estábamos bien y que viéramos lo mismo, porque si uno está mal, y lo estoy viendo, importa que yo estoy sintiendo algo, y también eso cuenta”, dijo.

Y agregó que “fue mucho tiempo, charlas. Seguí un poco mi instinto, mi intuición de que iba a ver algo mejor. Igual fui a coach, tomé terapia, porque estaba con bastantes problemas de autoestima. Veía que no había otra persona o que podía irme mal, que me podría arrepentir”.

“No estaba al 100% en nada, ni en pareja, ni en mi trabajo, solo en ser mamá. Ni siquiera como mujer, me sentía fea, no me sentía segura, de ahí era todo por debajo. Ahora tengo el mundo por delante”, sumó.

De esta forma, Sabrina Sosa se refirió no sólo a la vinculación que le han hecho a Alexis Sánchez, sino además a su ruptura con Claudio Valdivia, dejando claro que ahora se siente más plena que nunca.