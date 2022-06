“Dale un beso a María de los Ángeles”: La triste pérdida que nuevamente enluta a Carlos Caszely

Perdió a su mujer, María de los Ángeles, hace muy poco. Por eso, Carlos Caszely ha transitado durante todos estos días por un duelo muy doloroso y desgarrador.

De hecho, contó en Podemos Hablar, programa donde fue uno de los invitados estelares, que “llevo tres meses, cinco días y 18 horas con un corazón roto. Tengo como un elefante en el pecho y si yo antes era agnóstico, ahora soy doblemente agnóstico porque no lo puedo entender”.

Y agregó que “cuando le digo a la psicóloga que hablo con María de los Ángeles en las fotos del departamento, me dice que no es normal. Cuando en la noche tipo 12 de la noche, salgo y me fumo un cigarro en la terraza y puteo, me complica”.

“Cuando nosotros nos pusimos a pololear con 20, 21 años… nos dijimos nos vamos a dar la mano siempre. Y siempre hablábamos de cuando seamos viejitos y andemos caminando de la mano o los dos abrazaditos”, señaló, muy acongojado en CHV.

El nuevo dolor de Carlos Caszely

Por eso, el exfutbolista conmovió al contar en su Instagram sobre una nueva pérdida que lo enlutó durante las últimas horas y que suma una nueva pena a sus ya complejas jornadas sin su esposa.

“Querido doctor y amigo Álvaro Reyes Bazán, hombre íntegro, solidario y de gran corazón, me da mucha tristeza saber que has partido. Tu legado en el fútbol quedará intacto en todos aquellos que tuvimos la suerte de compartir contigo”, escribió.

Luego, expresó sobre el querido traumatólogo que trabajó por 40 años en Colo Colo que “de seguro ya estás con mis padres disfrutando un tin-tan, tal como lo hacían en el parrón de la casa. Doctor Reyes, tal como se lo dije en vida, mi admiración profunda a su persona y a su incansable conciencia social”.

Finalmente, Carlos Caszely rememoró una vez más a su querida mujer. “Descansa en paz amigo Álvaro y dale un beso a la maría de los Ángeles de mi parte”, cerró.