“Que me den cadena perpetua”: Denisse Flores ironiza por querella interpuesta por Rodrigo Herrera

Una querella por el delito de injurias graves fue la acción judicial que ingresó el periodista Rodrigo Herrera contra su exesposa Denisse Flores, luego de que esta hiciera una polémica revelación.

Esto porque Flores afirmó en el programa español First Dates que la relación entre ambos terminó tras verlo con otro hombre en la cama.

Las declaraciones realizadas por Denisse Flores fueron desmentidas categóricamente por Rodrigo Herrera en una breve conversación con ADN, dando paso a la querella en cuestión contra su expareja.

Sin embargo, esta última, en entrevista con Publimetro, ironizó con la acción judicial presentada por el periodista. “En cuanto a la querella ¡casi criminal!…imagino que los tribunales están para casos importantes y no para perder el tiempo con alguien que se ofendió. Si por decir una verdad te quieren asustar o intimidar, están muy mal. Pedir indemnización o cárcel está súper, yo puedo pedir que el personaje se tire de un piso 12… en pedir no hay engaño”, señaló.

“Yo no esperaba que (mis declaraciones) llegara a Chile, pero da igual. Hay que tener cojones para asumir si dices algo, aunque sea sin nombrar a la persona. Llegó allá, se asume y ya. Si por eso te piden cárcel, pues que me den cadena perpetua. La prensa acá fue por la reacción del español que se salió casi de libreto y se molestó. Eso fue noticia, pero prensa por este señor no existió. Nadie lo conoce en Europa, créeme“, indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denisse Flores 🌹 (@denisse.dft)

En tanto, Flores reveló cómo se tomó su hijo las declaraciones, afirmando que “vivió cada situación conmigo, está al tanto de todo. Es muy maduro, no tengo por qué ocultarle nada, las redes están abiertas, sabe cada cosa que he dicho. A él le tocó presenciarla ¿me entiendes? Sí, estuvo descolocado en su momento por lo que le tocó presenciar, pero aquí estamos siempre juntos mirando adelante. No tiene odio en su corazón“.

Además sostuvo que “el tema está perdonado, olvidado y sepultado. Es mejor perdonar por tu sanidad mental, pero creo que entrar en detalles ya sería morbo”.

Finalmente, Denisse Flores le envió un mensaje a Herrera. “Si te preocupas mucho del qué dirán, jamás podrás ser tú mismo. Solo eso“, cerró.