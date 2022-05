Esperanza Silva celebró condena a Nicolás López: “Pienso en quienes encubrieron a esta persona”

Esperanza Silva fue una de las primeras en reaccionar tras la sentencia a Nicolás López, condenado a cinco años y un día de presidio efectivo.

La presidenta de Chileactores manifestó de entrada que “ha sido un día muy esperado para todas” y que siempre ha tenido presente a sus colegas que sufrieron los abusos del director de cine.

La actriz señaló que “me parece muy buena sentencia, que se vaya preso efectivamente, que cumpla esa sentencia de estar preso, porque yo creo que esto va a marcar un antes y después”.

Y agregó que las denunciantes “tuvieron el coraje, la valentía de seguir adelante con todo”, aplaudiendo su fuerza.

Esperanza y las defensoras de Nicolás López

Así, Esperanza también se dio el tiempo de repasar en ADN a las defensoras de Nicolás, como Paz Bascuñán, Ignacia Allamand y Loreto Aravena.

“Pienso en quienes encubrieron a esta persona, qué va a pasar con esa gente. Eso me gustaría también saber”, lanzó.

E indicó que “este personaje no colaboró con la investigación, no hay un dejo de remordimiento en su actuar, que borró todos los WhatsApp. Yo no veo por dónde él hubiese podido salir con una pena menor que ésta”.

Silva comentó que “haberse ido para la casa habría sido un premio, así que me parece muy importante que se cumpla la pena efectiva. Y que todo el entorno de Nicolás López lo entienda como tal y que empiecen a hablar y decir cuál es la situación. Esto es lo que se supo, pero venía arrastrándose de mucho antes”.