Amber Heard negó repugnante acusación de Johnny Depp

En los últimos días, el actor Johnny Depp ha ocupado titulares de medios de comunicación en el mundo entero por el juicio contra su exesposa Amber Heard.

Recordemos que la actriz de Aquaman acusó a la estrella de Piratas del Caribe de maltrato doméstico. Ahora, Johnny Depp la demandó por difamación, por una suma de 50 millones de dólares. Heard, en tanto, cobrará el doble en el caso de ganar el juicio.

Sin embargo, uno de los temas más fuertes de este escándalo es la acusación contra Amber Heard de haber defecado en la cama del actor años atrás. “Trató de echarle la culpa a los perros”, testificó Johnny Depp en días pasados.

“Viví con esos perros durante muchos años. Eso no vino de un perro. Simplemente no lo hizo. Era tan extraño y tan grotesco que solo podía reír”, sumó el actor.

De hecho, People recogió que un chofer se sumó a esa declaración. Starling Jenkins III indicó que para Heard fue “una horrible broma que salió mal”. Ahora, precisamente este hecho fue al que se refirió la actriz en horas recientes.

Amber Heard negó dejar excremento en la cama de Johnny Depp

En primer lugar, Amber Heard dijo que nunca fue una broma intencional lo del excremento en la cama de Johnny Depp. Además, aseguró no recordar la conversación con Jenkins.

De esa manera, contó que uno de sus perros tenía un problema intestinal. Por lo tanto, era frecuente que defecaba en sus camas.

“No creo que eso sea divertido. No sé qué hace una mujer adulta. Pero no estaba de humor para bromear. Mi vida se estaba desmoronando. Estaba en una encrucijada en mi vida. Era realmente serio”, aseguró.

“Acababa de ser atacada en mi cumpleaños 30 por mi violento esposo, de quien estaba desesperadamente enamorada y sabía que tenía que irme. No fue un momento jovial y no creo que sea gracioso. Punto. Eso es repugnante”, finalizó.