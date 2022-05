Tatiana Merino contra Rodrigo Herrera: “Deja de andar de programa en programa tratando de convencer a la gente de tu sexualidad”

Nuevos antecedentes han salido a las luz en las últimas horas respecto al escándalo entre Rodrigo Herrera y su ex, Denisse Flores.

Es que la mujer acusó al periodista de varias situaciones bastante complejas en un programa en España, declaraciones que llegaron hasta nuestro territorio.

Allí, la mujer dijo que “en un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente”.

Frente a esto, el reportero habló con ADN y desmintió todo. “Los hechos son falsos y estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra. Como antecedentes, esto es tan falso que el divorcio fue de mutuo acuerdo y no culposo”, señaló.

Tatiana Merino versus Rodrigo Herrera

Sin embargo, y pese a que Herrera ha asistido a varios programas para hablar de la situación y contar su versión, hay voces que se han alzado en su contra.

Así, Tatiana Merino escribió un largo posteo contra el periodista, acusándolo de mentiroso luego de recordar unos antiguos dichos de ella en Primer Plano.

“No te metas conmigo porque sabes cómo respondo… Te voy a aclarar que yo ese día en Primer Plano NO mentí. Lo que sí admito es que omití cosas, porque para mí no era y no es tema hablar sobre la sexualidad de las personas”, lanzó de entrada.

Y agregó que, pese a que Rodrigo puso en duda su amistad con Denisse, ella “me contaba todo, incluso sé con quién estabas ese día; además de todo lo que hiciste para que ella te perdonará, como el tatuaje que te hiciste en la pelvis con el nombre de ella como señal de que ‘la amabas’, solo para que ella no te delatara”.

Luego, señaló que “tú sabes que ella te perdono muchas infidelidades, incluso cuando comenzaron, ya que tú estabas en una doble relación, engañando a dos mujeres. La infidelidad con la persona de Mucho Gusto no tienes cómo negarla, porque quedó escrito”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tatiana Merino (@tatianamerino)

Posteriormente, la actriz le exigió al ex Mega que dejara “de andar de programa en programa tratando de convencer a la gente de tu sexualidad y que todo el mundo miente… Aquí el único que miente eres tú. Además, dices cosas que no son, como que Denisse fue a un reality y que necesitaba una historia para mantenerse ahí. Te informo que no es un reality, como le has mentido a la gente, es un programa de una hora y sería jajaja”.

Finalmente, Tatiana Merino tachó a Rodrigo Herrera de “¡Mentiroso!” y le comentó que “cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”.