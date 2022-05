Amber Heard se defiende en juicio de difamación: acusó abuso sexual de Johnny Depp

Luego de que a Johnny Depp diera su testimonio durante las últimas semanas, a Amber Heard le tocaba ser la siguiente en subir al estrado. En esta semana la actriz de Aquaman ha que tenido dar su versión de lo ocurrido para defenderse ante la demanda por difamación de US$ 50 millones presentada por su exmarido.

Después de 14 días desde el inicio del juicio, en los que los miembros del jurado han escuchado diferentes testimonios sobre su compleja relación, incluyendo los de Johnny Depp, a Amber Heard le llegó el turno de responder. Actriz que hablará después de que su exmarido la acusara de maltrato.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo“, expuso Amber al inicio del juicio. “Cuando estaba cerca de Johnny, sentía que era la persona más hermosa del mundo. Él me hacía sentir que yo valía un millón de dólares”, agregó.

Narró un episodio de violencia sexual

Según Amber Heard, en el año 2013 Johnny Depp abusó de ella, luego él la acusara de ocultar su cocaína en una fiesta en el desierto conformada por varios remolques.

Fue de regreso a su habitación, y luego de supuestamente drogarse con sus amigos, que tras mover y romper cosas en búsqueda de su cocaína, que Depp habría comenzado arrancar el vestido y la ropa interior a la actriz de Aquaman.

“Él me estaba diciendo, ‘vamos a realizar una búsqueda en la cavidad, ¿de acuerdo?’ Metió sus dedos dentro de mí“, afirmó Heard. Acusación que sería reafirmada por una psicóloga forense contratada por equipo legal de la actriz hollywoodense, al testificar que ella fue objetivo de violencia sexual por parte de Depp.

También acusó que Depp la golpeó

La actriz de Hollywood además contó sobre una ocasión en la que supuestamente Johnny le abofeteó. Estaban los dos sentados juntos, cuando ella notó un frasco antiguo de cocaína cerca. Creyó que Depp estaba consumiendo esa droga. Después le preguntó sobre un tatuaje en su brazo, a lo que él actor le dijo que decía “Wino”. Ella narró que en ese momento no pudo evitar reírse, porque pensaba que era una broma, para luego ser abofeteada por quien interpretaba a Jack Sparrow en los Piratas del Caribe.

“Y me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debía ser una broma. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré”, sostuvo Amber Heard, para después agregar que su exmarido la golpeó dos veces más, hasta que ella se fue del lugar.

Mientras que, Johnny Depp, en más de una ocasión durante el juicio, ha afirmado que nunca ha golpeado a una mujer.

A continuación de supuestamente ser abofeteada por el actor, Heard contó que Depp se arrodilló, lloró y le pidió disculpas para luego decirle lo siguiente: “Pensé que había apartado al monstruo”. Además de que también narró que Depp le envió varios mensajes de Depp disculpándose.

Posteriormente se reconciliaron y Heard aseveró que su exmarido le prometió que nunca más la golpearía.

“Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”, expresó la actriz, para más adelante relatar que la relación en los días venideros solo empeoró. Denunció empujones, golpes y una escalada de violencia que pensaba que tenía su origen en el consumo problemático de alcohol y drogas por parte de Depp.

Todas declaraciones que previamente había negado Johnny Depp y que permiten entender aún más la complejidad de este relación que partió en el 2011, dos años después de que se conocieran, y que terminó el 2016, luego de un año de matrimonio.