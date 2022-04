Vasco Moulian le da su apoyo a Rodrigo Herrera: “Es una extorsión”

El actor y presentador de televisión, Vasco Moulian, no dudó en defender al periodista Rodrigo Herrera, quien, durante este semana, tuvo que salir a desmentir a su exesposa luego de que ella realizara polémicas declaraciones en contra suya.

La mujer, que reside en España con el hijo de ambos, acusó que decidió ponerle fin al matrimonio que tenía con Herrera cuando lo pilló con un hombre en la cama. Declaraciones que dio en el programa hispano First Dates, obteniendo rápidamente respuesta por parte de Herrera.

En una breve conversación con ADN, el panelista de La Voz de los que Sobran desmintió los dichos de su ex pareja asegurando que no eran ciertos. “Los hechos son falsos y estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra. Como antecedentes, esto es tan falso que el divorcio fue de mutuo acuerdo y no culposo”, declaró.

Versión de los hechos que apoya Vasco Moulian. El expanelista de Zona de Estrellas no quiso quedarse exento de la polémica, y aseguró que es “una extorsión” contra el periodista Rodrigo Herrera.

“Todas las personas que he llamado y amigos con los que he conversado estamos completamente seguros de que es una extorsión (…) Soy honesto, llamé a Rodrigo, le mandé mucha fuerza y estaba muy triste”, declaró el actor y presentador de televisión a lahora.cl.

Vasco Moulian manifestó que conoce a Herrera hace años y que tiene una positiva imagen de él. “Es tremendamente sensible. Llama siempre a sus amigos, es bonachón, un gran tipo, gran profesional y es injusto lo que está pasando, mala leche. Desearle toda la fuerza y que ojalá llegue a la justicia”, cerró el ex ejecutivo de Canal 13.