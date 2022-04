Daniela Nicolás y su experiencia Metallica: casi la aplastaron y terminó cantando todos los hits

Se hizo fanática por Guitar Hero. Y, desde ahí, Daniela Nicolás se declaró fanática absoluta de la banda Metallica.

La ex Miss Chile contó a ADN que, junto a su hermano, pasaban entreteniéndose con el mencionado juego.

Y eso, generó que se convirtiera en seguidora de James Heatfield y los suyos, por lo que asistió feliz a su último concierto realizado la noche del miércoles en el Club Hípico.

“El show estuvo increíble“, fue lo primero que comentó tras abandonar el recinto cercano al Parque O’Higgins, tras una intensa noche de rock.

Daniela Nicolás y su locura por Metallica

La también actriz señaló que “siempre había querido ver a Metallica en vivo. Y fue tremenda experiencia“.

Y agregó que “tocaron casi todas mis canciones favoritas, sólo faltó una. Pero espectacular, suenan en vivo igual que en la radio”.

La blonda manifestó que “lo pasé demasiado bien“. Eso sí, igual indicó que en un momento de la jornada la apretujaron en exceso.

“Casi me mataron, me estaba muriendo aplastada“, reveló dando cuenta del caos que se vivió en el sector de Cancha Vip, el mismo donde ella se instaló.

Finalmente, Daniela Nicolás expresó que, pese a la locura total, terminó más que conforme con el show. Y que, luego de verlo, se hizo aún más fanática de Metallica.