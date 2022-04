Es lejos uno de los juicios más polémicos y comentados del último tiempo. Por eso, este martes, muchos estarán atentos a la sentencia de Nicolás López.

Es que el cineasta arriesga una pena de 15 años por delitos sexuales. Y la tarde del lunes concluyó todo con los últimos alegatos de los intervinientes.

Por eso, lo que pasará durante esta jornada es el punto final de un proceso que comenzó cuando la Fiscalía Oriente acusó al director de violación y abuso sexual a mayores de 14 años, en calidad de reiterado, y ultraje público a las buenas costumbres.

Una situación que se habría cometido presuntamente contra cinco modelos y actrices, entre 2004 y 2016, que son quienes ahora podrían lograr que López pague con cárcel.

Las palabras de Nicolás López

Así, a sólo horas de conocerse el destino de López, La Tercera recogió parte de sus últimas palabras tras el fin de su proceso judicial y emitir un comunicado al respecto.

“Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”, señaló.

Y agregó que “hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”.

De esta forma, sólo queda esperar qué ocurrirá a eso de las 13 horas, cuando se dicte la sentencia de Nicolás López y se sepa si es culpable o no de los delitos que se le acusan.