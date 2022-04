Mayte Rodríguez abrirá su propia tienda de decoración: “Este emprendimiento nació desde la maternidad”

La vida de Mayte Rodriguez ha estado llena de proyectos y amor. Y es que el nacimiento del pequeño Galo llegó para alegrar a la modelo, y a todos quienes la rodean, siendo el bebé el foco de atención, y al parecer, quien llegó con la marraqueta bajo el brazo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Rodriguez contó detalles sobre su nuevo emprendimiento, A Marte, una tienda de decoración “nació desde la maternidad”.

En esa misma línea, la actriz reveló que su máxima inspiración para la creación de la tienda fue Galo, agregando además que el trabajo nunca le ha faltado, pero que está centrada en su negocio y la maternidad.

“Gracias a Dios no me ha faltado trabajo. He tenido ofertas para retomar las teleseries y hacer programas, pero la verdad es que le quiero dedicar tiempo a mi hijo en su primera etapa y ya luego, tal vez cuando tenga un año, podré retomar lo que más me apasiona que es actuar”, explicó.

Asimismo aprovechó de precisar que “sí he ido rechazando ofertas. Tampoco quiero abandonarme y dejar de hacer cosas que me mantengan activa y contenta”.

Cabe destacar, que la tienda de Mayte está ubicada en Maitencillo, en el interior de Jungle, restaurante de Camilo Figueroa, su pareja y padre de Galo.