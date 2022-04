“Les quedó buenísimo”: Diana Bolocco y Cristián Sánchez sacaron risas con viral coreografía junto a sus hijos

Durante la tarde de este sábado, Diana Bolocco, sorprendió a sus seguidores tras al compartir un video en el que junto a su esposo, Cristián Sánchez, y sus dos hijos menores, Facundo y Gracia, realizaron una popular canción viral.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista recreó la coreografía de My name is, de D Billions, anunciando además su llegada a Tik Tok.

“Me lancé en tik tok. Sígame en @dianaboloccofonck. Besos y abrazos! Y que tengan un maravilloso sábado en familia” escribió junto al registro.

“Se ven hermosos”, “Qué difícil coreografía” y “Que linda familia” fueron algunos de los comentarios recopilados por la publicación, la cual ya cuenta con más de 375 mil reproducciones y 50 mil Me Gusta.

Entre los comentarios destacados, se encuentran algunos exponentes de la televisión, tales como Javiera Contador, Gino Costa, Pancho Saavedra, Marcela Vacarezza y Titi Aguayo.