¡Impactadas! Diana Bolocco y Soledad Onetto reaccionaron en shock con nuevo romance de Marité Matus

Estaban de lo más bien en un contacto con Simón Oliveros. Entonces, Diana Bolocco y Soledad Onetto le preguntaron por su participación en La Divina Comida.

Y ahí, el periodista contó con quienes le tocó compartir en el capítulo del exitoso espacio de famosos y cenas de CHV.

“Me tocó con la alcaldesa de La Pintana (Claudia Pizarro), con Camilo Huerta, chico reality, de Yingo, profesor de Educación Física y, además, hoy en día el pololo de María Teresa Matus (Marité Matus), la ex de Arturo Vidal”, indicó.

Un momento donde fue interrumpido por las conductoras del Mucho Gusto, que gritaron un sonoro “nooo” al enterarse de este romance.

Bolocco y Onetto en shock por Matus y Huerta

Entonces, Diana aún sorprendida indicó de una “¿en serio? ¿Ella? Paren las prensas, ¿es el pololo de verdad?”.

Como la molestaron por no tener idea, la conductora agregó “espérate un poco, desde que hacemos Tolerancia 0 acá yo nunca más vi noticias de farándula, así que no es culpa mía. Ahora leo cuerpo C, A, y cuerpo C adelante no más. Eso en mi defensa”.

Sole le prestó ropa. Y ahí se sumó con puros elogios a la ex del King: “Un paréntesis: ¿ustedes la vieron en el partido de Chile? De otro planeta, pero qué le pasa a esa mujer que es estupenda. El cuerpo que tiene”.

Un divertido momento donde Diana Bolocco y Soledad Onetto aprovecharon de informarse respecto al apasionado romance de Marité Matus, quien vive un pololeo de lo más intenso con Camilo Huerta.