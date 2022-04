¡Ya en casa! Helhue Sukni fue dada de alta tras pasar cuatro días hospitalizada debido a complicado virus

Hace unos días el estado de Helhue Sukni preocupó a sus seguidores. Resulta que a la también influencer la atacó un brutal virus, lo que la mandó directamente a urgencias con altísima fiebre.

“Me hicieron un escáner a los pulmones, y sería algo que se metió por la garganta. Me atacó los bronquios y el pulmón. Ahí tengo líquido y pus”, contó en el momento.

Junto con lo anterior, durante la semana compartió varios videos explicando su progreso, y ahora último, reveló que pese a no sentirse completamente recuperada, volver a su casa la tiene feliz.

“Ha llegado la tía Helhue a su burbuja, estoy arregladita, maquillada, me dieron de alta. Estoy acá en mi casa, pero la verdad es que no me siento bien, me sigue doliendo la garganta, el pecho, la cabeza”, contó.

“Ya estoy en mi casa, estoy con mi hija, en mi entorno, con todo lo que me da vida. Mis adornos, estar aquí mirando mi jardín, mis hijas“, agregó.

Dentro de todo, Sukni admitió que debido a su delicado estado de salud, tendrá que hacer algo que no la tiene tan contenta: Dejar de fumar.

“No les voy a mentir, voy a fumar poquitito”, reveló.