Gonzalo Valenzuela arremetió con todo por especulaciones de su regreso con Juanita Viale: “Qué feo es engañar”

Hace unas semanas, en el programa Me Late surgió el rumor de un posible distanciamiento entre Gonzalo Valenzuela y Maite Orsini, apuntando además que el actor se iría a Argentina a vivir junto a su expareja, Juanita Viale.

“Gonzalo Valenzuela va a volver a vivir con su ex en Argentina. Ellos tomaron la decisión y se van a vivir juntos en Córdoba”, consignó en el espacio Mariela Sotomayor.

“Esto no tiene que ver hayan vuelto, tiene que ver con que está grabando Closer y lo que quiere hacer es estar más cerca de sus hijos, y no se le ocurrió nada mejor que decirle a la Juana ‘por qué no me arreglai la pieza‘”, agregó la periodista.

A partir de lo anterior, las declaraciones no le parecieron al actor, quien utilizó sus redes sociales para desmentir lo estipulado en el programa farandulero.

“Según yo, el propósito principal del periodismo es proporcionar información veraz, si hay lucro esto sería una especie de estafa. Hablan sin saber nada y con autoridad. Que feo engañar ¿no?”, expuso Valenzuela a través de su cuenta de Instagram.

“Amo a mi mujer, no voy a Córdoba y Closer es una obra de teatro… ¡Se pasaron! pfff’, sentenció el protagonista de Demente.