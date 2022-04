“Estuve absolutamente deforme”: Raquel Argandoña reveló traumática y desconocida experiencia con el bótox

Relató una situación que nunca antes había transparentado. Raquel Argandoña contó su nefasta experiencia con el bótox.

La rubia comentó el hecho en su espacio de Instagram Raquel Forever, donde indicó que no había quedado bien tras un procedimiento.

“Voy a contar una experiencia que nunca la he dicho en televisión. Me puse bótox, no voy a decir con quién”, partió diciendo.

Y agregó que “parece que un pinchazo me pescó un músculo, que me quedó como que era igual a Michael Jackson. Menos mal que no estaba en la televisión”.

Argandoña y el pésimo bótox

La panelista de Zona de Estrellas manifestó que durante cinco meses “estuve con una cara absolutamente deforme, más en un lado que en el otro”.

E indicó que, tras esto, tuvo que buscar a otro cirujano que la ayudara a “arreglar” su cara, en un largo proceso.

“Durante cinco meses, día por medio, era como un cepillo con agujas que me pasaban para que fuera soltando el músculo. Por eso yo creo que el bótox te lo tiene que poner un profesional”, expresó.

Finalmente, Raquel Argandoña señaló que este fallido procedimiento “fue terrible, porque te cambia, era deforme”.