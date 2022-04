Karen Bejarano publicó una fotografía sin filtro y sumó una potente reflexión

La popularidad de Karen Bejarano en sus redes sociales es altísima, tanto que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, publica frecuentemente sus anécdotas así como su forma de pensar.

De hecho, así ocurrió recientemente con una fotografía de Karen Bejarano sin filtro. La postal fue publicada con un potente mensaje de amor propio.

La foto sin filtro de Karen Bejarano

Esta es la fotografía sin filtro que publicó Karen Bejarano en su cuenta oficial de la red social de la camarita:

Publicada a través de las historias de Instagram, la foto sin filtro de Karen Bejarano estuvo acompañada de una importante reflexión.

“No saben lo bien que me hace no usar filtro. No tener que andar cumpliendo las expectativas de otros para sentirme validada”, escribió la expanelista de Mucho Gusto en la paradisíaca postal. Además, sobre lo mismo sumó: “Me hace libre”.

No es la primera vez que Karen Bejarano comparte con sus fans mensajes de amor propio y superación personal. Solo que esta vez, hizo referencia a la importancia de romper con los estereotipos que predominan en redes sociales para sentirse aceptado.

Además, la influencer ha utilizado la misma vía para hablar abiertamente sobre la lucha que tiene contra la depresión, como también lo hizo recientemente, invitada a La Divina Comida, programa de Chilevisión.

“Me vino una crisis de pánico, mi hijo trató de calmarme, no pudo. Vomité, vomité información y mi hijo se enteró de cosas que no debió enterarse de esa forma y terminé internada“, reveló hace unos días en la señal privada.

“Fue súper duro para mí porque yo después de ese episodio no lo vi por más de un mes y medio y fue súper fuerte. Bueno, Juan Pedro sí estuvo para mí constantemente, yo pensaba todo el tiempo que guardé este secreto, yo pensaba que Juan Pedro iba a ser el primero que me iba a abandonar”, sumó.