Lo ocurrido el pasado 27 de marzo durante la emisión en vivo de la 94 edición de los Premios Oscar 2022, sigue dando de qué hablar. Esa noche, millones de espectadores quedaron sin palabras cuando el actor Will Smith se levantó de su asiento y le dio una bofetada al comediante Chris Rock.

En medio de la ceremonia, Chris Rock bromeó sobre la rapada cabeza de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith. De hecho, ella ya ha hablado públicamente sobre la alopecia que le fue diagnosticada.

Lo cierto es que el chiste de Chris Rock enojó a Will Smith e hizo que la estrella se subiera a darle una cachetada al presentador. Esto, frente a todos sus colegas invitados a la premiación, que miraron en shock la escena.

Al día siguiente, Will Smith publicó un extenso comunicado donde se disculpó con el comediante. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, expresó.

En esa línea, sumó: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Ahora, filtraron la opinión de Jada Pinkett sobre la violenta acción de Will Smith, misma que inclusó lo llevó a internarse en un centro de rehabilitación por estrés y ansiedad.

¿Qué opina Jada Pinkett sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock?

Según el medio estadounidense US Weekly, una fuente reveló que a Jada Pinkett no le gustó lo que hizo Will Smith en los Oscar 2022.

El mencionado sitio precisó que la pareja no está distanciada pero que la misma Jada Pinkett le habría dicho a Will Smith que reaccionó “de manera exagerada” ante el mal chiste que hizo Chris Rock sobre ella.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí (un tipo de flor)”, sumó la fuente.

En esa línea, agregó: “Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró“.