Si bien Cyrus tomó su contagio desde el lado positivo, también aprovechó de lamentar el hecho de que a raíz de la enfermedad tendrá que ausentarse del evento benéfico Janie’s Fund organizado por el vocalista de Aerosmith Steven Tyler, el cual se llevará a cabo este domingo y en el que verán los premios Grammy.

“Desafortunadamente, debido a esto, me perderé el Janie’s Fund, que apesta porque es una organización benéfica muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler. ¡Me siento bien, así que no te preocupes por mí! ¡Lo siento Steven! ¡Tendremos que “Walk This Way” en otro momento!”, añadió en otro tweet.