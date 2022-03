Entre lágrimas: Miley Cyrus dedica canción a Taylor Hawkins en concierto de Lollapalooza Brasil

La cantante Miley Cyrus, lamentó el fallecimiento del baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien fue encontrado muerto en su habitación, en Bogotá, Colombia, horas antes de un show programado en el festival Estéreo Picnic el pasado viernes y le dedicó una canción en medio de su show en Lollapalooza Brasil 2022.

La diva del pop, que se presentó este sábado en la versión brasileña del festival internacional de música y del cual debían ser parte los Foo Fighters, se tomó un momento para recordar a su amigo.

“Tuvimos que hacer una parada de emergencia y la primera persona a la que llamé fue a Taylor Hawkins”, expresó la cantante en referencia al impacto de un rayo que sufrió su avión camino a Paraguay. “No pude ver a mi amigo, haría lo que fuera por estar con él, no imagino cómo se sienten los Foo Fighters”, agregó la artista entre lágrimas.

Tras emitir estas palabras, Miley Cyrus le dedicó su canción “Angels like you” (Ángeles como tú) al fallecido Taylor Hawkins.

Tras su presentación en Lollapalooza Chile y Argentina la pasada semana, los Foo Fighters tenían agendado cerrar la versión brasileña de la instancia este domingo 27 de marzo, hecho que no se llevará a cabo, ya que el baterista de la banda, falleció en medio de su parada por Colombia, el pasado viernes 25 de marzo.

Miley Cyrus dedicates ‘Angels Like You’ to Taylor Hawkins at Lollapalooza Brazil 🤍

pic.twitter.com/KDj9RJITVH

— Miley Nation (@MileyNation13) March 27, 2022