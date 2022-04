Antonella Ríos vivió humillante momento en conocida tienda: “Me hizo sentir impotente”

Antonella Ríos usó su Instagram para denunciar la extraña situación que vivió en una conocida tienda de ropa.

La actriz relató en sus historias que tuvo que acudir al mall a cambiar una prenda, cuando protagonizó un desagradable momento.

“Hoy fui a cambiar una chaqueta a Zara (como no puedes probarte uno se equivoca)”, partió su relato la figura de Me Late Prime.

E indicó que “cuando tuve que dar mis datos personales, me tomé la mascarilla hacia adelante (no me la saqué) para poder respirar. Me cuesta hablar y me canso respirando con mascarilla (me imagino como todos)”.

Una acción que causó el problema posterior, ya que terminó siendo duramente cuestionada por el uso del cubrebocas.

Antonella Ríos y su complejo momento de shopping

Antonella siguió revelando qué pasó después. “El cajero me increpa y me dice ‘ponte unas más sueltita pero acá no puede usarla así”, expresó.

Entonces, la actriz complementó con una foto donde mostró cómo tenía la mascarilla y explicó que “me ahogaba porque tengo dificultad para poder respirar. No quería provocar ninguna situación tensa”.

Y agregó que la reacción del trabajador de Zara la impactó porque “el muy desagradable me hizo sentir impotente”.

Finalmente, Antonella Ríos cuestionó los hechos y señaló “¿en qué nos estamos transformando?, ¿en pequeños fiscalizadores y humilladores de otros?”.