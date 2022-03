Antonella Ríos reveló intenso coqueteo con ministro de Piñera: “Yo lo empecé a jotear”

Antonella Ríos hizo una confesión de aquellas. Una que dejó a sus compañeros plop en el panel de Me Late Prime.

Resulta que estaban hablando del tema del día: el cambio de mando donde Gabriel Boric asumió como Presidente de la República.

Y ahí, la actriz no encontró nada mejor que recordar cuando en algún minuto de su vida protagonizó un intenso coqueteo con un político.

Uno no menor, ya que el hombre terminó siendo uno de los ministros más importantes de la era de Sebastián Piñera.

Antonella Ríos y su affaire

Así, la morena indicó que, hace algunos años, había tenido una especie de onda onda con el ministro del Interior Rodrigo Delgado.

“Yo me mandé mensajes de Facebook con él”, lanzó la panelista de TV+, indicando que “nos conocimos porque una vez yo fui a Estación Central cuando hicimos unos eventos y unas cosas, con ropa por supuesto, pero en la época de Facebook, ahora es Instagram”.

Ríos manifestó muy risueña que “yo lo empecé a jotear, sí, confirmado”, agregando que “es que yo lo encontraba muy guapo”.

Sin embargo, el acercamiento ocurrido el año 2011 no prosperó, pese a que Delgado estaba soltero. “No, no pasó. Es más, me dejó el visto“, confesó.

De esta forma, el romance entre Antonella Ríos y Rodrigo Delgado no alcanzó a concretarse, más allá de los coquetos mensajitos por redes. ¿Qué tal?