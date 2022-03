“Tienen más que una relación de ex”: Raquel Argandoña deslizó teoría sobre la cercanía de Marité Matus y Arturo Vidal

Raquel Argandoña no deja títere con cabeza en Zona de Estrellas. Y desde ahí, ahora peló sin filtro a Marité Matus y Arturo Vidal.

Todo partió porque en el panel del cable analizaban la relación de la rubia con Camilo Huerta. Y ahí, La Quintrala deslizó varias teorías.

Es que para la animadora, el King y su ex tienen un vínculo demasiado cercano que afectaría su pololeo con el ex Yingo.

“Yo creo que ella todavía está enamorada de su ex”, dijo de entrada comentando la fotografía que compartió Marité y donde lució una camiseta de Chile con el nombre del volante.

Raquel contra Marité Matus y Vidal

La exfigura de Canal 13 siguió analizando la buena onda del futbolista con la madre de sus hijos. E hizo hincapié en la figura del actual pololo de Matus.

“¿Dónde estaba Camilo Huerta? Ellos tienen más que una relación de ex, ella le manda saludos cuando está de cumpleaños, muy amoroso… ¿Qué opina Huerta que le diga ‘gracias gordo’ al ex? A mí no me lo aguantan, yo tampoco lo aguantaría. Gordo es muy cercano, ¿a ti te gustaría que tu pareja le dijera al ex ‘gordo’?”. Fue al estadio con la camiseta número ocho y el otro (Camilo Huerta) debe estar viéndolo en su casa por televisión. Pobre él, pobrecito me da pena”, lanzó.

Y agregó que “yo encuentro que Camilo tiene un pilar que es Vidal, muchas lucas, ídolo mundial, tiene muchos seguidores. Camilo es buena persona, le cae regio a la Marité y los niños, pero igual tiene la sombra de un gran Vidal atrás. Y desde el momento que la deja ir con la camiseta a ver su ex y le dice ‘gordo, te quiero mucho’, igual encuentro que le falta power al Camilo”.

Por eso, Argandoña le recomendó al pololo de Marité Matus que aclarara ciertos puntos de su relación con Vidal, e indicó que debería decirle “a ver gordita, hasta aquí fue su relación, el ex, padre de sus hijos, su ex marido, pero no me deje como tonto con la camiseta delante de la gente”.