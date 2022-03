Este domingo, Ariana DeBose, se convirtió en la primera persona queer -es decir que se define con una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero- y afroamericana en ganar un Oscar, tras recibir el galardón a Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘West Side Story’.

La intérprete de “Anita” en el film dirigido por Steven Spielberg, recibió su primer premio de la Academia, luego de una exitosa temporada de premios, en donde recibió el Globo de Oro, el Bafta y el Sag (galardón entregado por el Sindicato de Actores estadounidense), en la misma categoría.

“¿Saben qué? Los sueños se cumplen“, expresó Ariana DeBose tras recibir su Oscar, para cerrar su discurso expresando: “Mírala a los ojos, ves a una mujer de color abiertamente queer, una afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte, y eso es lo que creo que estamos aquí para celebrar”.

“Esto es para que cualquiera que alguna vez haya puesto en entredicho tu identidad, que sepa que hay un sitio para nosotros“, cerró emocionada la actriz afrodescendiente y perteneciente a la comunidad LGBTIQA+.

"There is indeed a place for us." – Ariana DeBose, Best Actress in a Supporting Role pic.twitter.com/gMyyuXbIrq

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022