Daniela Ramírez contra Nicolás López: “Que tenga que caer quien sea culpable o responsable de un abuso”

Daniela Ramírez fue una de las grandes triunfadoras de los Premios Caleuche. Una instancia donde conversó con ADN.cl.

Y ahí, le preguntamos sobre el polémico caso de Nicolás López, quien actualmente se encuentra en un juicio tras ser denunciado por varias mujeres que lo acusaron de abuso.

Una situación que ha hecho que la Red de Actrices Chilenas saque la voz y donde varias de sus figuras firmaron un manifiesto contra el cineasta.

Por eso, la actriz se manifestó sobre los hechos y los complejos días que se viven entre las actrices, donde algunos han criticado abiertamente a rostros como Paz Bascuñán e Ignacia Allamand, quienes testificarían a favor del director.

Daniela Ramírez y su visión del caso Nicolás López

Así, la estrella que ganó por la serie Isabel indicó al respecto que ella quiere “que siga pasando todo lo que tenga que pasar, que tenga que caer quien sea culpable o responsable de un abuso, sea cual sea, sexual o laboral”.

Y agregó que “no estamos en tiempos de medias tintas donde perdonemos y ocultemos, que sea la cultura del silencio”.

Por eso, llamó a que “hay que apoyar, no hay que relativizar. Siento que esto es súper delicado porque hay gente que sufre con estos temas, no es fácil exponerse de esta forma, como como mujeres no nos vamos a apoyar”.

En tanto, sobre las actrices que sí han apoyado al cineasta, Daniela Ramírez señaló que “yo no opino porque son compañeras, las respeto a muchas, les tengo cariño. El tema para mí es Nicolás López y lo que pasó con él, los testimonios y las historias que hay, las compañeritas no”.

