Mariana Loyola fue una de las que firmó la declaración que hace unos días publicó la Red de Actrices Chilenas (RACH) contra Nicolás López.

La actriz se sumó así al manifiesto que se entregó a sólo horas de que comenzara el juicio contra el director, acusado de abuso.

Sin embargo, en los Premios Caleuche, la intérprete extrañó que alguna de sus colegas se refiriera al tema sobre el escenario, enviándole apoyo a las víctimas.

“Estoy bien impresionada de que nadie haya dicho nada hoy día, aquí en la premiación… me faltó actualidad, me faltó feminismo”, contó a ADN.cl apenas salió del Teatro Oriente.

Mariana Loyola y la lucha contra Nicolás López

La figura de teleseries comentó que “hay una persona que está en un juicio por delitos graves. Eché de menos que alguien, alguna actriz sobre todo, hubiera entregado el premio o representado la voz de agradecerle a las mujeres denunciantes por ser punta de flecha y tener la valentía tremenda de atreverse a denunciar, echándose a todo el mundo encima”.

Y señaló que “para nosotras nos va abriendo un camino y es el momento en que no se vuelvan a repetir esos delitos en los sets, ni adentro ni afuera”.

Por eso, Mariana aprovechó nuestra web para “agradecerles a ellas su valentía, su arrojo, porque las han revictimizado, las han tratado pésimo” y manifestó que como RACH “estamos apoyándolas a ellas en este proceso, porque pucha que ha sido doloroso y difícil”.

Respecto a las figuras que han apoyado al director, como Paz Bascuñán e Ignacia Allamand, la actriz expresó que “yo no voy a hablar en contra de ninguna colega, no me corresponde. Creo que también es parte del patriarcado y el machismo ponernos en contra. aquí hay un imputado que es un hombre y yo no voy a hablar en contra de nadie”.

No obstante, Mariana Loyola comentó que igual estas compañeras “creo que son mujeres grandes y saben lo que hacen”, refiriéndose así al espaldarazo que le han dado al cuestionado director.

¡Mira aquí la transmisión de ADN desde la alfombra de los Premios Caleuche!