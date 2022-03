Aynara Eder celebró su matrimonio en un pub: “Me ofrecían tragos gratis”

Aynara Eder, conocida por su participación en el reality Amor a Prueba, celebró su matrimonio con el empresario Rodrigo Arce, en el Castillo del Mar de Viña del Mar.

La pareja se comprometió el 13 de febrero del año pasado. Sin embargo, fue este 18 de marzo que Aynara Eder celebró su matrimonio con el empresario, celebración que terminó en un pub.

Fue la misma Aynara Eder quien ofreció detalles de su matrimonio, según contó recientemente en su cuenta oficial de Instagram. En esa plataforma ya suma más de 599 mil seguidores.

“Es estresante organizar un matrimonio. Estuve con insomnio dos semanas antes, nunca me había pasado. Mi ahora esposo, pasaba en el baño, nerviosos que no se nos fuera a ir ningún detalle. Pero, todo resultó bien, todo fluyó”, escribió Aynara Eder en su perfil oficial de la red social.

“Fue algo bien íntimo. Hicimos un cóctel, después una cena a eso de las 18:00, partimos la torta y a eso de las 20:30, debíamos estar fuera”, sumó Aynara Eder sobre la ceremonia.

La fiesta de matrimonio de Aynara Eder

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la ex chica reality confesó: “Queríamos seguir el carrete, así que nos subimos a los autos y fuimos donde están los bares en Viña. Me veían de novia y me ofrecían tragos gratis“.

“Un cantante animó mi matrimonio y dijo que fuéramos a un karaoke, así que con mi hermana y un grupo como de 10 personas, los más prendidos, terminamos en un pub“, sumó Aynara.

En esa línea contó que “terminé bailando arriba de la mesa hasta las 3 de la mañana. Estuvo súper bueno el carrete. El vestido terminó con toda la cola negra, pero logré bailar con él”. De hecho, la diseñadora de su vestido le había recomendado no moverse tanto. Sin embargo, “al final me lo bailé todo“, cerró.