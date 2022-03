En la jornada de este lunes, José Antonio Neme criticó a Parived cuando analizaban la encerrona que sufrió Cristián de la Fuente en días pasados, hecho delictivo en el que terminó baleada su hija Laura.

Esto ocurrió así porque la encerrona supuestamente tiene relación con el caso de joyas y relojes robados que involucra no sólo a Parived, sino a su esposa, la animadora Tonka Tomicic.

De hecho, sobre el caso relojes, José Antonio Neme comenzó: “Discúlpenme pero hay algo que no me cierra. Es una cosa muy extraña. Hay unas piezas del puzzle que no conocemos, que me imagino lo saben los abogados o la misma Tonka”.

En esa línea, sumó: “Bueno mañana va a salir ‘Neme dijo…’, pero es verdad. Voy a hacer un ejercicio de simple lógica como que estoy en mi casa… Lo estoy pensando…“.

La crítica de José Antonio Neme a Parived

En la misma conversación, José Antonio Neme criticó a Parived por involucrar a Tonka en el caso de los relojes y joyas robadas.

“Si tu mujer es una de las conductoras más importantes del país, con ese nivel de exposición, de flujo. Y tú conscientemente vas a participar, hay una torpeza para decirlo de una manera amable“, indicó.

“Si este señor, que no conozco y que nunca he visto en mi vida. Me hago la pregunta, si estoy casado con Tonka, con la relevancia que tiene, ¿Voy a participar de un ilícito? Puede que sí, si es así la justicia lo tendrá que determinar. Es una súper torpeza, por decirlo elegantemente en televisión”, sumó Neme.

José Antonio Neme aseguró que no entiende por qué Parived involucró a Tonka Tomicic. “¿Cuán torpe tiene que ser ser Parived para usar a Tonka de aval? Tienes que ser muy hue… Esto puede responder a otra cosa, a intereses distintos o algo. No sé si ellos tendrán enemigos, no tengo idea. Es muy burdo”, cerró Neme según consignó FMDOS.