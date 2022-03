Raquel Argandoña echó al agua a Ángeles Araya y sus citas con conocido animador: “Calladita te lo tenías”

No se calla nada. Raquel Argandoña lanza y lanza papitas desde su tribuna en Zona de Estrellas, donde es la más reciente incorporación.

Y ahí, desde aquel puesto, la panelista ha revolucionado farandulandia, contando por ejemplo cómo encaró a Kika Silva cuando ésta se involucró con Pangal Andrade y traición a su hija Kel.

Una información que generó de todo, al igual que la que entregó en uno de los últimos capítulos del espacio del cable, nada menos que sobre Ángeles Araya.

La rubia soltó, como si nada, que la figura de Canal 13 había tenido una especie de romance de lo más guardado. Uno con un conocido animador de TV.

Raquel Argandoña y el affaire de Ángeles Araya

La Raca señaló de entrada que, en la época en que coincidieron en Bienvenidos “parece que le cayó mal una broma que le hice. La veía tan calladita y yo le dije ‘te la tenías bien guardada, tú saliste con el Huevo Fuenzalida, calladita te lo tenías’”.

Luego, manifestó al resto de sus compañeros que “yo no entré detalles porque la verdad es que no me interesaba saber si habían sido pareja o no”.

Pero quién sí lo hizo fue Cecilia Gutiérrez, otra de las panelistas, quien agregó que “efectivamente la Ángeles salió con Daniel Fuenzalida… Salieron en varias oportunidades porque él como que la asesoraba a ella”.

De esta forma, y según lo revelado por Raquel Argandoña, Ángeles Araya y Daniel Fuenzalida habrían tenido gran cercanía. Al menos, una que los llevó a pasarlo bien varias veces.