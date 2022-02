Juan Pablo Montt, expareja de Jordi Castell, está enfurecido luego de que quien fuese su marido entregara unas controvertidas declaraciones.

Es que el fotógrafo habló en Socios de la Parrilla sobre el quiebre con el abogado, refiriéndose a esto en no muy buenos términos.

“Era tanto lo que había que pedalear, que no sé si era amor, o estaba obstinado a querer algo que no resultaba, y no resultó. Por algo duró un año y medio casado (…) Gracias a Dios me liberé”, lanzó.

Y agregó que “la relación no estaba bien y empecé a ver señales. A entender desde las pocas herramientas que uno tiene cuando está peleando por un proyecto de vida… sin herir y sin hacer daño. Teníamos mucha diferencia de edad, teníamos diferencias irreconciliables”.

Ex de Jordi Castell y sus descargos

Frente a esto, Juan Pablo reaccionó. Y lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso posteo y una foto donde aparece con su fallecido perro Marley.

“Es difícil callar luego de ser expuesto públicamente de una forma tan vulgar, además de ser tratado de alguien muerto al igual que mi perro Marley”, expresó de entrada.

E indicó que “lo lógico es que salga a defenderme y contar toda la verdad. Sin embargo una vez más elijo mantenerme en silencio, refugiado en mis principios y educación. Hablando con mis amigos y familia, sin la necesidad de exponer asuntos privados de forma carroñera”.

Luego, señaló que “hoy solo me concentro en mi bienestar y seguir construyendo los proyectos que tanto me emocionan y aportan felicidad en un camino a largo plazo. Estoy contento, sano y sobre todo muy tranquilo, siendo respetuoso conmigo, mi historia y mi entorno, discreto, e inamovible en mis valores que por lejos me mantienen en armonía y paz, sin tener que referirme a alguien de forma insolente e irrespetuosa para sentirme mejor”.

Finalmente, el ex de Jordi Castell manifestó que “muy cierto es que, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro”, dando por cerrado el tema.