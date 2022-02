Bailarín de Aquí se Baila podría llevar a la justicia a Fran García-Huidobro: la acusa de denostarlo públicamente

Se ha convertido en una de las grandes polémicas de Aquí se Baila. El bailarín Darwin Ruz ha tenido varios problemas con Fran García-Huidobro.

Tantos que ahora el profesional anunció que podría llevarla a la justicia por sus dichos en el estelar de Canal 13.

Esto luego de que la jurado lo mencionara varias veces en el programa, con bastante ironía por los conflictos que protagonizó con Yasmín Valdés.

“Esto es el día de la marmota, esto es el primer capítulo, el capítulo 8, el capítulo 11… y en todos los capítulos el protagonista es el Sr. Ruz. Este programa se llama ‘el Sr. Ruz y Aquí se Baila'”, dijo Fran en un capítulo.

Acciones legales contra Fran García-Huidobro

Así, tras esto, el joven habló con el periodista Luis Sandoval de Me Late. Y ahí anunció que podría llevar a la actriz a la justicia.

Esto porque estaría “devastado” tras lo que llamó “bullying constante” de la jueza del programa animado por Sergio Lagos.

“Me importa un rábano quién es Fran García-Huidobro, no me importa cuál es su currículum, ella me está denostando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera”, indicó a través del periodista de TV+.

Y agregó que está con tratamiento psicológico y que “siente que hay una vulneración de sus derechos”.

Por eso, Ruz estaría en conversaciones con un bufete de abogados para denunciar a Fran. Esto porque incluso habría perdido otros trabajos por estas controversias. “Tomó contacto con un staff de seis abogados que podrían asesorarlo para tomar acciones legales por bullying y maltrato verbal en televisión abierta”, relató Sandoval.

De esta forma, Darwin Ruz se fue en contra de Fran García-Huidobro con todo. Y ahora amenazaría hasta con acciones legales contra la jurado. ¿Se concretarán?