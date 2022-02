“Muchos problemas pueden ser resueltos”: El mensaje de Aylén Milla tras terminar su amistad con Oriana Marzoli

Sorpresa generó hace unos días las críticas realizadas por Aylén Milla y Oriana Marzoli mediante un live en contra de la expareja de Mauricio Isla, la española Gala Caldirola.

Tras este hecho, que quedó registrado en un video, la modelo argentina y presunta pareja del defensor nacional Guillermo Maripán salió a disculparse por sus dichos, lo que terminó con el quiebre de la amistad entre Milla y Marzoli.

Luego de poner punto final a su amistad, Oriana indicó al respecto que la trasandina la dejó de seguir en redes sociales. “Pues sí, es verdad de que Aylén me dejó de seguir, le escribí ‘oye me has dejado de seguir, qué fuerte. Pero bueno, te deseo lo mejor’, eso fue lo que le puse y ella me dijo que claramente necesita mantener cierta imagen“, señaló.

Mientras que Aylén, a través de sus historias de Instagram, escribió un particular mensaje. “Muchos problemas pueden ser resueltos solo quitando algunas comidas, algunas personas, y algunos hábitos de tu vida. Amén”, sostuvo.