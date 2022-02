“He ido a cuatro doctores”: Así es el impactante cambio estético que prepara Helhue Sukni

Se quiere operar. Helhue Sukni anunció en El Discípulo del Chef que prepara un impactante cambio estético para este 2022.

La abogada indicó en el espacio de CHV que “me voy a sacar el cuello, voy a sacar todo acá, me voy a estirar entera. El doctor me dijo ‘te voy a sacar quince años de encima'”.

Y, en un live junto a Pamela Díaz y Juega en Línea, ahondó en las cirugías que pretende realizarse para lograr una gran transformación.

Eso sí, indicó que hasta el momento ha tenido varias dificultades, ya que “he ido a cuatro doctores, ningún weón me quiere operar”.

Helhue Sukni y las cirugías que anhela

Así, Helhue explicó que la negativa de los facultativos se ha debido a su adicción al cigarro. “Tengo que dejar de fumar un mes”, comentó.

La Fiera le consultó entonces qué se quería intervenir. “Yo me puse pechugas. Me quiero sacar la guata, me quiero hacer una abdominoplastia”, reveló.

Y agregó que muy pronto tenía una hora para “operarme la cara, para sacarme estas pelotas de vieja, porque estas weás me salieron cuando cumplí 50 años. Ahora tengo 56 poh Pame, no es menor”.

Sukni señaló que “lo que va a hacer el doctor, también en la Alemana, me va a romper acá y por dentro me va a tirar la carne y me va a tirar el pellejo y me va a sacar el cuello”.

Esta situación generó que Pamela le manifestara que le dolería bastante. “No me interesa que me duela. Mala cuea. Para ser bella hay que ver estrellas. Si lo peor de todo es que no puedo hablar. Tengo que estar diez días sin hablar, por lo tanto no sé qué chucha voy a hacer. Porque cuando me exaspero, grito, y no voy a poder hablar porque voy a quedar tiesa. Y me voy a sacar el cuello. El gallo me dijo ‘te voy a dejar de 40 años'”.

De esta forma, Helhue Sukni adelantó la transformación completa que pretende realizarle a su cuerpo, dando paso a una nueva Helhue 2.0 de cara al 2022.