“No lo pude resistir”: El gesto de Helhue Sukni que emocionó a Miguelito en El Discípulo del Chef

La noche de este viernes, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, en el cual los tres equipos en competencia se tuvieron que enfrentar para buscar la inmunidad.

La prueba, estaba enmarcada en la cocina italiana, en la cual los aspirantes tuvieron que preparar el plato de entrada, fondo y postre. El ganador fue el equipo verde, bajo el mando del chef Ennio Carota.

Bajo este contexto, que tanto el equipo rojo como azul quedaron en la lista de eliminación, siendo Miguelito el nominado por el lado de los rojos, y Helhue Sukni por el azul.

Tras una dura competencia, el equipo rojo perdió la prueba, por lo que Miguelito debía dejar abandonar el espacio. Sin embargo, Helhue pidió la palabra y realizó inesperado gesto.

“Puedo decir algo. Lo diré de adentro de mi corazón, tengo que dar las gracias porque yo no necesito venir a este programa a ganar plata, porque tengo mi profesión. Yo me quería quedar porque quiero descansar, pero si el Miguelito necesita la pega, mejor me voy yo, creo que lo necesitas más que yo”, aclaró

“Si el Miguelito está tan triste, mejor me voy yo. Si yo no vengo a ganar plata, vengo pasarla bien”, expuso la abogada.

La respuesta de Miguelito a Sukni

“Me gustaría quedarme para ver hasta dónde puedo llegar. Hice el ceviche como lo hago en mi casa, y quizás eso fue lo que estuvo malo, di lo mejor de mí. Más que por la plata, si Helhue lo dice, sí me quiero quedar”, añadió.

Para finalizar, Helhue explicó que “no me gusta que la gente me vea débil, pero no lo pude resistir. La Helhue Sukni es una mujer dura, pero a veces hay algo que me quiebra y fue Miguelto, coómo lloraba. Fue lo mejor que pude haber hecho. Miguelito merece más estar acá que yo. Voy a volver”, sentenció.