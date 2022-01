Rihanna está embarazada: Filtran fotos de la cantante junto a A$AP Rocky

Las últimas horas de este lunes se confirmó que Rihanna está embarazada de su primer hijo. La cantante de 33 años está esperando un bebé junto a su pareja y colega, A$AP Rocky, junto a quien fue captada.

La noticia se confirmó luego que se filtraran una serie de fotos en la que la cantante de 33 años luce su abdomen con orgullo.

Al parecer, la pareja apareció en público con intención de divulgar la noticia: se les ve cómodamente caminando uno al lado del otro mientra Rihanna muestra su guatita de embarazada.

En una de las fotos se ve a la pareja abrazada mientras Rakim Nakache Mayers -nombre real del rapero A$AP Rocky- besa a la cantante en la frente.

