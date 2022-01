“¡Qué descaro de tu parte!” Britney Spears arremetió contra su hermana Jamie Lynn tras publicación de libro biográfico

La pelea entre Britney Spears y Jamie Lynn sigue en aumento. Hace poco, la princesa del pop, mostró su malestar con respecto a su hermana menor, luego de que esta diese una entrevista para Good Morning America, en el cual habló sobre su libro Things I Should Have Said, además de la relación con la diva del pop.

A través de sus redes sociales, Britney compartió un par de videos en lo que se puede ver algunas apreciaciones sobre la recepción del relato.

“¿Best seller nacional? El momento de tu libro fue increíble, Jamie Lynn, especialmente sabiendo que el mundo entero no tenía idea de lo que realmente me hicieron. Toda mi familia, incluyéndote a ti, decían que no sabía, mentira!”, escribió la diva del pop en Instagram.

En la publicación se puede ver un registro del programa The Real, en el cual una de las conductoras criticó el accionar de Lynn, ante lo cual Britney explicó que “lo que estas mujeres están diciendo aquí es bastante claro”.

“¡Estoy un poco sorprendida de que más personas como estas, hermanas del alma real, no estén diciendo las cosas como son!” agregó.

“Felicidades superventas ¡No me sorprende nada! ¡Qué descaro de tu parte vender un libro ahora y hablar mier.., pero estás mintiendo como mentiste sobre Alexa Nikolas!”, añadió.

Para finalizar, la artista indicó que “¡Ojalá tomaras una prueba de detector de mentiras para que todas estas masas de personas vean que estás mintiendo sobre mí! ¡Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero conmigo!”.