“¿Adónde mira?”: Coqueta foto playera de Benjamín Vicuña con fanática desató la locura en redes

Decidió compartir su felicidad en Instagram. Una fanática publicó la instantánea que consiguió nada menos que con Benjamín Vicuña.

Es que la joven de nombre Cinthia, optó por mostrar en sus redes sociales la fotografía que consiguió con el galán, nada menos que en la playa.

De hecho, ella aparece con un bikini negro, mientras el chileno luce su trabajado físico tras salir del agua, muy mojado.

“Claramente voy a presumir estas fotos”, comentó en el registro la morena, tuiteo que hizo explotar los comentarios.

claramente voy a presumir estás fotos 🥺 pic.twitter.com/NsKFJCl9zQ — cinthia rebeca (@cinre_) January 17, 2022

Benjamín Vicuña y la foto con fan

Así, Cinthia empezó a recibir varios, y divertidos, posteos tras compartir las imágenes con el protagonista de Demente.

Y muchos repararon en la forma en que posó Vicuña. “Mira cómo te mira, por favor” y “¿te das cuenta que él te mira y vos no?”, fueron parte de lo que le dijeron.

En tanto, ella contestó que “así como lo ven como me miró, es un amor, desde que lo miré a ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita, cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni que decirle pero no lo puedo creer”.

De esta forma, la instantánea de la joven con Benjamín Vicuña fue comentario en días donde el actor disfruta del verano y también de un nuevo y apasionado amor con una amiga de Pampita, que lo tendría más que contento tras su polémico quiebre con China Suárez.