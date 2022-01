Separación de Jason Momoa y Lisa Bonet provocó ola de reacciones de fans del actor

Fue a mediados de esta semana cuando Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación en redes sociales.

Luego de pasar más de 16 años en una relación, de los cuales cinco estuvieron casados, la pareja decidió terminar su matrimonio.

“Compartimos esto no porque creamos que sea de interés periodístico, sino para que a medida que avanzamos en nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad“, expresaron en un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales.

“El amor entre nosotros continúa, y evoluciona en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser“, añadieron en el texto que se viralizó esta semana.

En tanto, las fanáticas del actor de 42 años no tardaron en reaccionar en redes sociales, volviendo tendencia su nombre con divertidos memes.

Hay que recordar que Jason Momoa y Lisa Bonet comenzaron su relación en 2005 y tuvieron a su primera hija dos años después. En diciembre de 2008 nació el segundo hijo de la pareja y en 2017 decidieron contraer matrimonio.

